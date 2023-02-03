Бурятские ювелиры готовят короны красавицам-дангинам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике пройдёт гала-концерт и церемония награждения конкурса «Баатар. Дангина»



В Бурятии в этом месяце состоится 32-й межрегиональный конкурс «Баатар. Дангина». Главные призы – короны – много поколений юных красавиц получают в вечное пользование. Изготавливают диадемы бурятские мастера-ювелиры по авторским эскизам. Каждая корона становится эксклюзивным украшением.



- Конкурс «Баатар. Дангина» начал свою историю с 1990 года. В то время это был настоящий прорыв – впервые состоялось шоу красоты, молодости и таланта. На сцену вышли юноши и девушки в национальных костюмах и рассказывали о себе, своем роде, традициях на бурятском языке. Победительнице вручали корону. Она была переходящим призом, каждая новая фаворитка получала украшение на год, - сообщает пресс-служба РЦНТ.



В этом году короны готовит ювелир, чеканщик, резчик по дереву Цыден Цыденов. Он сделает 3 украшения для победительниц в номинациях «Дангина» в трёх возрастных категориях. Традиционные поясные мужские украшения для призеров «Баатаров» создает мастер по изготовлению бурятских ножей Андрей Мэрдыгеев из династии Мэрдыгеевых.



Напомним, что 6 февраля в Бурятском театре драмы имени Х. Намсараева зрители увидят гала-концерт и церемонию награждения победителей. Конкурс проводится в рамках празднования бурятского народного праздника «Сагаалган» и 100-летия Республики Бурятия.



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