В Бурятии гранатомётчики осваивают стрельбу на максимальные дальности

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Они проходят боевые стрельбы из РПГ-7В



На полигонах в Бурятии рамках сборов с гранатомётчиками проходят боевые стрельбы из РПГ-7В.



- Военнослужащие совершенствуют свои профессиональные навыки в применении штатного вооружения, в частности, выполняют задачи по ведению визуальной разведки, обнаружению, определению расстояния до целей. Основной упор при проведении практических занятий сделан на обучение военнослужащих поражению целей на максимальной прицельной дальности стрельбы из гранатомёта РПГ-7В, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Помимо этого, гранатомётчики освоят применение ночных приборов прицеливания и наблюдения, а также ведение огня со сменой позиций по движущимся целям.



Во время сборов военнослужащие в составе расчётов и подразделений отработают задачи по повышению эффективности применения гранатометов при ведении оборонительного боя.



При проведении мероприятий огневой подготовки военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В, в том числе и в ночное время.



