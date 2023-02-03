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Бурятские шаманы рассказали, как призвать в свою жизнь удачу

Бурятские шаманы рассказали, как призвать в свою жизнь удачу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они посоветовали провести специальный обряд на второй день Сагаалгана

В местной религиозной организации шаманов (МРОШ) «Тэнгэри» рассказали о ритуале по привлечению удачи. В этом году провести его нужно на второй день Нового года по лунному календарю – то есть 22 февраля. Он считается самым эффективным.
 
- Затем проводить ритуал можно в любой день, – отмечают в МРОШ. – Сделать это можно в любом городе.
 
Жителям Бурятии для обряда нужно приехать в сам центр на улице Барнаульская, 164а.
 
- После рассвета возьмите камень из реки, взамен положив в воду монетку. Прибыв в шаманский центр «Тэнгэри», идите к горе «Сумбэр Уула» и обойдите холм три раза. Поднимитесь на гору, положите камень и совершите возлияние жидкостями – водкой в сторону «буян хэшэг» и молоком – в сторону «хий морин». Ещё раз трижды обойдите холм. Теперь удача будет рядом с вами, – отмечают в «Тэнгэри».

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