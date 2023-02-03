Женщин Бурятии приглашают на всероссийский конкурс соцпроектов

Финалистов отбора объявят накануне ПМЭФ



Жительниц Бурятии приглашают на всероссийский конкурс лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество». Цель отбора – выявление и оказание поддержки в субъектах Российской Федерации наиболее интересных и полезных проектов, инициатив и практик, направленных на сохранение здоровья и повышение качества жизни людей. В рамках конкурса будут определены социальные проекты, имеющие высокий потенциал масштабирования в различных субъектах России.



В 2023 году всероссийский конкурсный отбор лучших женских социальных проектов будет проходить по следующим основным номинациям: «Технологии для здоровья», «Женское здоровье», «Материнство и детство», «Здоровый образ жизни» и «Благополучие семьи». В каждой номинации – по одному победителю и по два финалиста. Также конкурс проводится по специальным номинациям: «Социальные проекты взаимопомощи в здравоохранении», «ЗОЖ-инфлюенсер» и «Ментальное здоровье».



Победители и финалисты конкурсного отбора будут торжественно объявлены накануне Петербургского международного экономического форума. А в июне, на площадке самого ПМЭФ с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге, женщины смогут представить свои проекты.



Участницы могут подать заявку на платформе «Женщины за здоровое общество» в своем личном кабинете. Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на платформе.



Впервые всероссийский конкурсный отбор лучших женских социальных проектов прошел в 2021-2022 годах. Для участия в нём было подано свыше 200 заявок из 50 регионов России. В результате были отобраны лучшие проекты в 7 основных и 7 специальных номинациях. Награждение финалистов и победителей конкурса состоялось в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



Возрастное ограничение: 18+.



