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Женщин Бурятии приглашают на всероссийский конкурс соцпроектов

Женщин Бурятии приглашают на всероссийский конкурс соцпроектов
Общество,  Фото:pixabay.com
Финалистов отбора объявят накануне ПМЭФ

Жительниц Бурятии приглашают на всероссийский конкурс лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество». Цель отбора – выявление и оказание поддержки в субъектах Российской Федерации наиболее интересных и полезных проектов, инициатив и практик, направленных на сохранение здоровья и повышение качества жизни людей. В рамках конкурса будут определены социальные проекты, имеющие высокий потенциал масштабирования в различных субъектах России.

В 2023 году всероссийский конкурсный отбор лучших женских социальных проектов будет проходить по следующим основным номинациям: «Технологии для здоровья», «Женское здоровье», «Материнство и детство», «Здоровый образ жизни» и «Благополучие семьи». В каждой номинации – по одному победителю и по два финалиста. Также конкурс проводится по специальным номинациям: «Социальные проекты взаимопомощи в здравоохранении», «ЗОЖ-инфлюенсер» и «Ментальное здоровье».

Победители и финалисты конкурсного отбора будут торжественно объявлены накануне Петербургского международного экономического форума. А в июне, на площадке самого ПМЭФ с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге, женщины смогут представить свои проекты.

Участницы могут подать заявку на платформе «Женщины за здоровое общество» в своем личном кабинете. Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на платформе.

Впервые всероссийский конкурсный отбор лучших женских социальных проектов прошел в 2021-2022 годах. Для участия в нём было подано свыше 200 заявок из 50 регионов России. В результате были отобраны лучшие проекты в 7 основных и 7 специальных номинациях. Награждение финалистов и победителей конкурса состоялось в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

Возрастное ограничение: 18+.

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