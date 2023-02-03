32-летний доброволец из Бурятии погиб на СВО

Его похоронят на малой родине







Евгений родился в Усть-Киране 17 марта 1990 года, учился в местной школе-интернате. Он активно участвовал в художественной самодеятельности и занимался спортом – увлекался лёгкой атлетикой и лыжными гонками.



После окончания школы в 2006 году поступил в профессиональное училище № 34 в Кяхте и выучился на повара-кондитера. Затем ушёл в армию. С июня 2009-го по июнь 2010-го служил в городе Новочеркасск в Ростовской области во внутренних войсках МВД РФ Северо-Кавказского округа. За это время зарекомендовал себя как дисциплинированный и исполнительный военнослужащий.



Манцеров пользовался авторитетом как среди личного состава, так и командования части. Его неоднократно поощряли за образцовое исполнение воинского долга и примерную дисциплину.





После окончания службы наш земляк трудился разнорабочим. В ноябре 2022-го вступил в ряды добровольческого штурмового отряда и отправился на СВО на Украине.



В пятницу, 3 февраля, в кяхтинском селе Усть-Киран простятся с 32-летним Евгением Манцеровым, который погиб при выполнении боевых задач во время проходящей на Украине специальной военной операции. Прощание пройдёт в здании сельского дома культуры, сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7».