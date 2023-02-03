03 февраля

02 февраля

Популярное

32-летний доброволец из Бурятии погиб на СВО

32-летний доброволец из Бурятии погиб на СВО
Общество, 
Его похоронят на малой родине 

В пятницу, 3 февраля, в кяхтинском селе Усть-Киран простятся с 32-летним Евгением Манцеровым, который погиб при выполнении боевых задач во время проходящей на Украине специальной военной операции. Прощание пройдёт в здании сельского дома культуры, сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7».

Евгений родился в Усть-Киране 17 марта 1990 года, учился в местной школе-интернате. Он активно участвовал в художественной самодеятельности и занимался спортом – увлекался лёгкой атлетикой и лыжными гонками.
 
После окончания школы в 2006 году поступил в профессиональное училище № 34 в Кяхте и выучился на повара-кондитера. Затем ушёл в армию. С июня 2009-го по июнь 2010-го служил в городе Новочеркасск в Ростовской области во внутренних войсках МВД РФ Северо-Кавказского округа. За это время зарекомендовал себя как дисциплинированный и исполнительный военнослужащий.
 
Манцеров пользовался авторитетом как среди личного состава, так и командования части. Его неоднократно поощряли за образцовое исполнение воинского долга и примерную дисциплину. 

После окончания службы наш земляк трудился разнорабочим. В ноябре 2022-го вступил в ряды добровольческого штурмового отряда и отправился на СВО на Украине.  
смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ветеран труда отметила 85-летие
В Бурятии ветеран труда отметила 85-летие
Общество, 03.02.2023
Ирина Никаноровна живёт в Усть-Баргузине
Бурятские шаманы рассказали, как призвать в свою жизнь удачу
Бурятские шаманы рассказали, как призвать в свою жизнь удачу
Общество, 03.02.2023
Они посоветовали провести специальный обряд на второй день Сагаалгана
Улан-удэнцы смогут пообщаться с представителями бурятской киноиндустрии
Улан-удэнцы смогут пообщаться с представителями бурятской киноиндустрии
Общество, 03.02.2023
10 февраля во ВСГИК пройдёт День короткометражного кино
В Улан-Удэ состоится гала-концерт конкурса «Живой родник»
В Улан-Удэ состоится гала-концерт конкурса «Живой родник»
Общество, 03.02.2023
Мероприятие приурочено к празднованию Сагаалгана
32-летний доброволец из Бурятии погиб на СВО
32-летний доброволец из Бурятии погиб на СВО
Общество, 03.02.2023
Его похоронят на малой родине 
В Улан-Удэ восемь собак и кошек обрели дом благодаря волонтёрам
В Улан-Удэ восемь собак и кошек обрели дом благодаря волонтёрам
Общество, 03.02.2023
В первый месяц нового года они уехали к новым хозяевам
Уровень воды в Байкале понизят на 25 см
Уровень воды в Байкале понизят на 25 см
Общество, 03.02.2023
Принимаются меры к тому, чтобы избежать весенних затоплений
Заслуженный учитель Бурятии и России ушла из жизни
Заслуженный учитель Бурятии и России ушла из жизни
Общество, 03.02.2023
3 февраля Елену Шубину проводят в последний путь
В Бурятии предупреждают: выезд на лёд Байкала опасен
В Бурятии предупреждают: выезд на лёд Байкала опасен
Общество, 03.02.2023
Трещины растянулись на несколько десятков километров
В Бурятии студенты помогли медикам
В Бурятии студенты помогли медикам
Общество, 03.02.2023
Они работали помощниками фельдшеров ФАПов
Врачи в Бурятии активно пользуются новыми автомобилями
Врачи в Бурятии активно пользуются новыми автомобилями
Общество, 03.02.2023
Машины используются для выездов медицинских работников к пациентам
Педагоги Иволгинского района Бурятии сыграли в настольный теннис
Педагоги Иволгинского района Бурятии сыграли в настольный теннис
Общество, 03.02.2023
Стартовала спартакиада работников образовательных организаций

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^