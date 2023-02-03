В Улан-Удэ восемь собак и кошек обрели дом благодаря волонтёрам

В первый месяц нового года они уехали к своим хозяевам
- Спасибо за помощь вам и нашему любимому инфочату за то, что взяли на себя все объявления по пристройству наших животных, – отметили они.
Маленький шарпей, подхвативший пневмонию, семью ещё не обрёл, но сейчас он находится в заботливых руках московского волонтёра Ольги Еремеевой. «Мы знаем, что она очень ответственно отнесётся к поиску хозяев. Обязательно будем держать вас в курсе», – заверили в фонде.
Ещё с два десятка четвероногих волонтёры в январе забрали с улицы, но некоторые из них, к сожалению, не выжили. Это котик Туман с разъеденными кислотой глазами, найденный в подъезде Мерлин и кошка Рика, которую выбросили хозяева
- Они в самые жуткие морозы остались одни на улице – без тепла, еды и укрытия. К сожалению не всех удалось спасти. Они навсегда останутся в наших сердцах, – отметили зоозащитники. – Такие трагедии выбивают нас из колеи, но потом мы смотрим на тех, кого удалось спасти – 17 из 20-ти спасённых в январе животных уже не страдают на улице в борьбе с холодом, голодом и неизвестностью. Значит, всё не зря.