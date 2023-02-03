Заслуженный учитель Бурятии и России ушла из жизни

3 февраля Елену Шубину проводят в последний путь







Трудовая биография Елены Андреевны началась в 1963 году – после окончания Ленинградского государственного педагогического института имени Герцена. По распределению она отправилась работать учителем географии в среднюю школу № 2 в Гусиноозёрске. В 1975-м перешла в новую СОШ № 4 и в 1988-ом стала замдиректора по учебно-воспитательной работе.



За всё время профессиональной деятельности Елены Шубиной через её заботливые прошли тысячи учеников. Будучи сильнейшим методистом и наставником, она дала профессиональный старт многим учителям и коллегам.



За долголетнюю плодотворную работу в сфере образования Селенгинского района и республики Елену Андреевну наградили медалями «За значительный вклад в развитие системы образования Бурятии» и «За заслуги перед республикой Бурятия».





В пятницу, 3 февраля, её проводят в последний путь. Траурная церемония состоится в прощальном зале «Реквием» в Гусиноозёрске на улице Коммунистическая, 1а. Начало – в 13:00.



На днях не стало заслуженного учителя Бурятии и России, отличника народного просвещения РСФСР, ветерана педагогического труда Шубиной Елены Андреевны. О её смерти сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7».