Заслуженный учитель Бурятии и России ушла из жизни

3 февраля Елену Шубину проводят в последний путь
На днях не стало заслуженного учителя Бурятии и России, отличника народного просвещения РСФСР, ветерана педагогического труда Шубиной Елены Андреевны. О её смерти сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7».
Трудовая биография Елены Андреевны началась в 1963 году – после окончания Ленинградского государственного педагогического института имени Герцена. По распределению она отправилась работать учителем географии в среднюю школу № 2 в Гусиноозёрске. В 1975-м перешла в новую СОШ № 4 и в 1988-ом стала замдиректора по учебно-воспитательной работе.
За всё время профессиональной деятельности Елены Шубиной через её заботливые прошли тысячи учеников. Будучи сильнейшим методистом и наставником, она дала профессиональный старт многим учителям и коллегам.
За долголетнюю плодотворную работу в сфере образования Селенгинского района и республики Елену Андреевну наградили медалями «За значительный вклад в развитие системы образования Бурятии» и «За заслуги перед республикой Бурятия».
В пятницу, 3 февраля, её проводят в последний путь. Траурная церемония состоится в прощальном зале «Реквием» в Гусиноозёрске на улице Коммунистическая, 1а. Начало – в 13:00.
Трещины растянулись на несколько десятков километров
Они работали помощниками фельдшеров ФАПов
Машины используются для выездов медицинских работников к пациентам
Участвовали 11 команд
Стартовала спартакиада работников образовательных организаций
Заявку можно подать до 20 февраля
Ребята со всей Бурятии соревновались знаниях ПДД, навыках вождения на велосипеде и в умении оказывать первую медпомощь
Инфекцию завозят в основном мигранты и туристы
Увидеть полную коллекцию можно 4 февраля
Они объединяются для написания коллективного обращения
Мария Молонова призналась, что у неё тоже «шалят нервишки» из-за земляков
Солистка «Ночных снайперов» выступит в одном из ночных клубов города
В республике облачная погода
Животные должны спать ещё около трёх недель
«Ещё спать и спать…» - добавляют специалисты