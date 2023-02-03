Трещины растянулись на несколько десятков километров
Обстановка на водоёмах Бурятии остаётся сложной. Несмотря на прошедшие морозы, лёд на озере Байкал имеет неустойчивую и неоднородную поверхность.
- Поверхность озера изобилует трещинами, промоинами и сушинами. Известно, что на территории Иркутской области в Малом море вдоль всего берега наблюдаются подвижки ледяного поля. В связи с чем, мы наблюдаем трещины шириной от метра и шире, длиной в несколько десятков километров. Предположительно, такая тенденция будет прослеживаться до второй декады февраля, - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.
В Бурятии с начала года уже зарегистрированы случаи провалов автотранспорта. В нарушение запрета выезда на лёд и наличия знаков, предупреждающих об опасности, водители рискуют жизнью и передвигаются по опасным участкам. На Байкале частично провалились три автомашины, к виновникам применяются меры административной ответственности.
- Главное управление МЧС России по республике Бурятия предупреждает граждан об опасности передвижения на автотранспорте по поверхности Байкала. Напомним, что ледовых дорог на данном водоёме нет. Поэтому приобретать туры на машинах от берега нашей республики до острова Ольхон крайне опасно. Как правило, такая перевозка пассажиров проводится с большим нарушением мер безопасности. Все факты происшествий на льду находятся под особым контролем правоохранительных органов, - напомнил Николай Зайцев
В Бурятии предупреждают: выезд на лёд Байкала опасен
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