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В России участились вспышки кори

В России участились вспышки кори
Общество,  Фото:pixabay.com
Инфекцию завозят в основном мигранты и туристы

В регионах России участились локальные вспышки кори. В Новосибирской области уже десятки заболевших, ещё одна вспышка в Алтайском крае, в Омске и Самаре - пока единичные случаи, сообщает «Российская газета».

В основном корь в России завозная. Среди российских детей высок уровень вакцинации, так что инфекцию привозят мигранты, либо туристы, возвращаясь из «неблагоприятных» стран.

По данным ВОЗ, в последние годы заболеваемость корью выросла в некоторых государствах Африки и Восточного Средиземноморья (Конго, Нигерия, Афганистан, Пакистан, Индия). Но для России более тревожным является осложнение эпидситуации по кори в странах ближнего зарубежья - Украине, Таджикистане, Казахстане, откуда инфекция проникает и в Россию.

- В настоящее время эпидемическая ситуация по кори в Российской Федерации контролируемая. Вместе с тем в некоторых регионах отмечается рост заболеваемости, преимущественно за счет непривитых граждан - трудовых мигрантов, прибывших из стран ближнего зарубежья. Часто в эпидемический процесс включаются семьи, которые не признают прививки по религиозным соображениям. Также в зоне риска люди, ведущие кочевой образ жизни и не обращающиеся за медицинской помощью, - прокомментировали ситуацию в Роспотребнадзоре.

Согласно данным ВОЗ на начало сентября 2022 года, с начала года в мире было зарегистрировано более 155,5 тысячи случаев заболевания корью в 153 странах, причем есть и смертельные исходы. Основная причина вспышки инфекции - массовый отказ от проведения плановых прививок.

Чем опасна корь?

Это очень заразная инфекция - одна из самых контагиозных, передающихся воздушно-капельным путем. Корь опасна, особенно, если ею заболевает взрослый человек. Но и дети болеют тяжело: температура поднимается до 40,5 °C, из характерных симптомов - воспаление слизистых во рту и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и ярко выраженная пятнисто-папулезная сыпь на коже.

Корь опасна осложнениями со стороны центральной нервной, дыхательной систем и желудочно-кишечного тракта: ларингит, круп (стеноз гортани), бронхит, трахеит, отит, синусит, первичная коревая пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит.

Наиболее эффективной мерой профилактики кори является иммунизация. Роспотребнадзор рекомендует при планировании поездки за рубеж, привиться от кори не менее чем за две недели до отъезда.

корь болезнь

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