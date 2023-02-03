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На выставке в Москве можно увидеть национальную одежду от бурятских дизайнеров

На выставке в Москве можно увидеть национальную одежду от бурятских дизайнеров
Общество, 
Увидеть полную коллекцию можно 4 февраля

В Гостином дворе в Москве открылась художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».

На выставке представлено более 20 различных экспозиций, в том числе народных художественных промыслов и ремесел «Наследие и традиции», выставки ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотые руки России», «Шедевры православного искусства».

Там можно увидеть уникальные изделия от мастеров со всех регионов России – украшения, сувениры, одежду, оружие. В выставке принимают участие и дизайнеры из Бурятии.

- Вы только посмотрите, насколько красивые традиционные костюмы создают наши землячки, Мила Шарапова и Эльвира Доржиева. Увидеть полную коллекцию можно 4 февраля в 19-00 на выставке «Уникальная Россия» в Гостином дворе по адресу: Москва, улица Ильинка,4, -сообщает полпредство Бурятии в Москве.

Выставка проходит с 24 января по 5 февраля 2023 года.
 

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выставка

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