На выставке в Москве можно увидеть национальную одежду от бурятских дизайнеров





Возрастное ограничение 0+



В Гостином дворе в Москве открылась художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».На выставке представлено более 20 различных экспозиций, в том числе народных художественных промыслов и ремесел «Наследие и традиции», выставки ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотые руки России», «Шедевры православного искусства».Там можно увидеть уникальные изделия от мастеров со всех регионов России – украшения, сувениры, одежду, оружие. В выставке принимают участие и дизайнеры из Бурятии.- Вы только посмотрите, насколько красивые традиционные костюмы создают наши землячки, Мила Шарапова и Эльвира Доржиева. Увидеть полную коллекцию можно 4 февраля в 19-00 на выставке «Уникальная Россия» в Гостином дворе по адресу: Москва, улица Ильинка,4, -сообщает полпредство Бурятии в Москве.Выставка проходит с 24 января по 5 февраля 2023 года.