На «умных» колонках в Улан-Удэ появились QR-коды



- Улан-Удэ – первый город, запустивший в работу такую систему именно на водоколонках, – отметил Игорь Шутенков. – Подобные нововведения должны помочь нам ещё тщательнее следить за исправной работой системы водоснабжения. Два года назад QR-коды нанесли на светофоры, и благодаря контролю со стороны горожан оперативность устранения разных внештатных ситуаций повысилась. Наши коммунальные службы стремятся сделать всё более удобным для горожан.



При считывании QR-кода с экрана мобильного устройства открывается окно браузера. Там и предлагают оставить сообщение. Все обращения сразу попадают в систему учёта заявок. Их фиксирует диспетчер круглосуточной аварийной службы МУП. Никакие дополнительные приложения скачивать не потребуется.



Специалисты городского «Водоканала» разместили уже свыше 60 QR-кодов на «умных» водоколонках. В ближайшее время возьмутся за механические водоразборные – их в Улан-Удэ более 700.



- Много обращений по поводу перебоев в работе водоколонок наблюдается именно зимой, с наступлением холодов. От оперативного реагирования и устранения проблем зависит комфорт горожан. В следующую зиму мы войдём уже с новой отлаженной системой. На табличках с QR-кодами будут размещаться и телефоны аварийных служб. Это очень удобно для людей старшего поколения, которым проще нам позвонить, – отметил директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.



Благодаря кодам отслеживать неисправность таких устройств стало намного проще. Любой улан-удэнец, заметив неполадки, сможет оперативно сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу «Водоканала».