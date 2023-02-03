В Бурятии студенты помогли медикам

Они работали помощниками фельдшеров ФАПов
Студенты специальности «Лечебное дело» Байкальского базового медицинского колледжа с 30 января по 1 февраля оказывали практическую помощь лечебным учреждениям здравоохранения Кабанского района Бурятии. Они работали в качестве помощников фельдшеров ФАПов, врачебной амбулатории и кабинетов профилактики.
Студенты оформляли документацию на пациентов, находящихся на диспансерном учёте по заболеваниям и инвалидности; осуществляли транспортировку пациентов на стационарное лечение и активный патронаж населения, с приглашением на медицинские осмотры; проводили беседы о профилактики обострений заболеваний и особенностях приёма лекарственных препаратов.
Также они загружали данные в программу регионального сегмента единой государственной системы в сфере здравоохранения Бурятии, сообщается в группе «Кабанский район».
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