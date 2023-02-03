В Бурятии студенты помогли медикам









Студенты специальности «Лечебное дело» Байкальского базового медицинского колледжа с 30 января по 1 февраля оказывали практическую помощь лечебным учреждениям здравоохранения Кабанского района Бурятии. Они работали в качестве помощников фельдшеров ФАПов, врачебной амбулатории и кабинетов профилактики.Студенты оформляли документацию на пациентов, находящихся на диспансерном учёте по заболеваниям и инвалидности; осуществляли транспортировку пациентов на стационарное лечение и активный патронаж населения, с приглашением на медицинские осмотры; проводили беседы о профилактики обострений заболеваний и особенностях приёма лекарственных препаратов.Также они загружали данные в программу регионального сегмента единой государственной системы в сфере здравоохранения Бурятии, сообщается в группе «Кабанский район».