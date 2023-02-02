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Жители Бурятии рискуют покалечиться на «ватрушках»

Жители Бурятии рискуют покалечиться на «ватрушках»
Общество, 
Кататься на них призывают только в специально оборудованных местах

В республиканском управлении МЧС рассказали, чем опасны так называемые «ватрушки», или тюбинги. Они способны развивать большую скорость и при спуске «закручиваться» вокруг своей оси.

Спрыгнуть с таких надувных саней на большой скорости невозможно, а потому есть риск получить серьёзные травмы. Подобные случаи уже были в Улан-Удэ. В январе 2022-го 12-летняя девочка сломала ключицу во время таких «покатушек» и попала в больницу.
 
В МЧС объяснили, как избежать печальных последствий. Во-первых, дети младше семи лет должны кататься только вместе со взрослыми, а все ребятишки в возрасте до 12-ти – надевать защитный шлем.
 
Подобные развлечения допускаются только на специально оборудованной трассе. Границы обязаны обозначить ограждениями.
 
Не следует прикреплять «ватрушки» друг к другу «паровозиком» – они могут перевернуться. Не съезжайте с обледенелых склонов и трамплинов, не тормозите ногами при спуске и не отпускайте ремни, расположенные по бокам тюбинга. Кроме того, не следует кататься стоя или лёжа на животе и перегружать тюбы – в характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для неё вес. 


тюбинг травмы безопасность

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