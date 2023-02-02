Жители Бурятии рискуют покалечиться на «ватрушках»

Кататься на них призывают только в специально оборудованных местах







В МЧС объяснили, как избежать печальных последствий. Во-первых, дети младше семи лет должны кататься только вместе со взрослыми, а все ребятишки в возрасте до 12-ти – надевать защитный шлем.



Подобные развлечения допускаются только на специально оборудованной трассе. Границы обязаны обозначить ограждениями.



Не следует прикреплять «ватрушки» друг к другу «паровозиком» – они могут перевернуться. Не съезжайте с обледенелых склонов и трамплинов, не тормозите ногами при спуске и не отпускайте ремни, расположенные по бокам тюбинга. Кроме того, не следует кататься стоя или лёжа на животе и перегружать тюбы – в характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для неё вес.





