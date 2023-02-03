В республике облачная погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 12-15 м/с, позёмка. Температура днём -8,-13, местами -2,-7, по северной половине -16,-21.
В Улан-Удэ возможен слабый снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днём -9,-11.
В Улан-Удэ возможен слабый снег
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