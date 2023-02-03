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Среди сотрудников УФСИН по Бурятия прошёл чемпионат по плаванию

Среди сотрудников УФСИН по Бурятия прошёл чемпионат по плаванию
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Участвовали 11 команд

Среди сотрудников УФСИН России по Бурятия прошёл чемпионат по плаванию. Мероприятие состоялось в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ, открыл его заместитель начальника управления Алексей Кочетов.

Программа соревнований включала командное первенство в заплыве вольным стилем 4 по 50 метров, победитель соревнований определялся по финишу последнего участника команды. Всего участие приняло 11 команд подведомственных учреждений, в состав которых входило трое мужчин и одна женщина.



По итогам напряжённой борьбы 1 командное место завоевала – команда управления, 2 место – команда исправительной колонии № 2, а 3 место досталось – сборной команде ОСН «Байкал» и МСЧ-3.

После состязаний состоялась церемония награждения, где начальник управления Сергей Кудрявцев поблагодарил всех участников за проявленный спортивный дух и вручил награды победителям, сообщили в пресс-службе ведомства. 
УФСИН соревнования плавание спорт

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