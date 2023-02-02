Улан-удэнцам рассказали о первых городских автобусах

Они останавливались там, где попросят пассажиры











Ранее в администрации раскрыли секреты главных городских часов.

В мэрии рассказали о первых автобусах, которые появились на дорогах Улан-Удэ. Это произошло почти сто лет назад. Так, 27 июля 1926-го состоялись пробные рейсы между городом и правительственными дачами на Верхней Берёзовке, а регулярное сообщение началось 6 сентября того же года.Изначально в Улан-Удэ было всего три 12-местных автобуса Ford. Они курсировали по нескольким маршрутам: «Зелёный базар – вокзал с остановкой около почты. Зелёный базар – Зауда и Рабочий городок» и «Кинотеатр «Эрдэм» – Нижняя Березовка. Кинотеатр «Эрдэм» – вокзал».Проезд – в зависимости от маршрута – стоил от 10 до 35 копеек. Общественный транспорт останавливался по требованию пассажиров в любом пункте по пути следования. У одного из автобусов была съёмная крышаВ других городах автобусы появились намного позднее. Например, в Томске – в 1928-м, в Барнауле – в 1929-м, в Красноярске – в 1934-м, а в Иркутске в 1940-м.