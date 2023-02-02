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Ещё 18 сел Бурятии получат сотовую связь

Ещё 18 сел Бурятии получат сотовую связь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Им обеспечат доступ к мобильной связи по технологии LTE

Минцифры России утвердило список сёл, в которых в 2023 году в рамках второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), установят базовые станции сотовой связи. По результатам голосования в Бурятии определены 18 сёл.

- Около 7800 жителей Бурятии приняли участие в голосовании по обеспечению сел мобильной связью с доступом в Интернет. Так, по наибольшему количеству голосов и по критериям федерального проекта были отобраны 18 населённых пунктов, не охваченные сотовой связью и с численностью жителей от 100 до 500 человек, - сообщили в минтрансе Бурятии.

В 2023 году установят сотовые вышки в следующих сёлах:

Селенгинского района

- Цайдам
- Средний Убукун
- Поворот
- Енхор

Заиграевского района

- Мухор-Тала
- Атхатай
- Онохой-Шибирь

Окинского района

- Алаг-Шулун
- Хурга
- Хара-Хужир

Тункинского района

- Ахалик
- Еловка

Также в список вошли Тохой Джидинского района, Бургуй Закаменского района, Эдэрмэг Кижингинского района, Сухой Ручей Бичурского района, Ганзурино Иволгинского района и Шаманка Курумканского района.

- Реализация второго этапа проекта началась в 2021 году, тогда в Бурятии связь впервые появилась в 19 сёлах. На 2022 год была установлена квота 20 населённых пунктов, в 15 из них связь уже появилась, ещё пять сел подключат до конца марта этого года, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Реализация второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» планируется до 2030 года. В целом за это время в Бурятии планируется запустить базовые станции более чем в 90 населённых пунктах с численностью от 100 до 500 жителей.

сотовая связь

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