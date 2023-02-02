Ещё 18 сел Бурятии получат сотовую связь

Им обеспечат доступ к мобильной связи по технологии LTE



Минцифры России утвердило список сёл, в которых в 2023 году в рамках второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), установят базовые станции сотовой связи. По результатам голосования в Бурятии определены 18 сёл.



- Около 7800 жителей Бурятии приняли участие в голосовании по обеспечению сел мобильной связью с доступом в Интернет. Так, по наибольшему количеству голосов и по критериям федерального проекта были отобраны 18 населённых пунктов, не охваченные сотовой связью и с численностью жителей от 100 до 500 человек, - сообщили в минтрансе Бурятии.



В 2023 году установят сотовые вышки в следующих сёлах:



Селенгинского района



- Цайдам

- Средний Убукун

- Поворот

- Енхор



Заиграевского района



- Мухор-Тала

- Атхатай

- Онохой-Шибирь



Окинского района



- Алаг-Шулун

- Хурга

- Хара-Хужир



Тункинского района



- Ахалик

- Еловка



Также в список вошли Тохой Джидинского района, Бургуй Закаменского района, Эдэрмэг Кижингинского района, Сухой Ручей Бичурского района, Ганзурино Иволгинского района и Шаманка Курумканского района.



- Реализация второго этапа проекта началась в 2021 году, тогда в Бурятии связь впервые появилась в 19 сёлах. На 2022 год была установлена квота 20 населённых пунктов, в 15 из них связь уже появилась, ещё пять сел подключат до конца марта этого года, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



Реализация второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» планируется до 2030 года. В целом за это время в Бурятии планируется запустить базовые станции более чем в 90 населённых пунктах с численностью от 100 до 500 жителей.



