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В Бурятии росгвардейцы провели уроки мужества в школах

В Бурятии росгвардейцы провели уроки мужества в школах
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Мероприятия прошли в разных районах республики

В 80-ю годовщину победы Красной армии в Сталинградской битве сотрудники вневедомственной охраны проводили уроки мужества в городских и районных школах Бурятии.

Для учеников выпускного класса Сосново-Озерской школы № 2 после урока мужества росгвардейцы провели занятие по профориентации. Сотрудник отделения вневедомственной охраны по Еравнинскому району младший лейтенант полиции Зоригто Жамбалдоржиев рассказал одиннадцатиклассникам о военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге – о факультетах, вступительных испытаниях и требованиях к кандидатам, а также о преимуществах окончания военного института.

В Бичурском районе ученикам 9-11 классов Бичурской школы имени Героя Советского Союза Е.И. Соломенникова показали документальный фильм «Сталинградская битва» (12+). Перед школьниками выступил врио начальника отделения вневедомственной охраны по Бичурскому району капитан полиции Иван Васильев.


В столице Бурятии сотрудники вневедомственной охраны провели урок мужества с подшефным кадетским классом школы № 47. Росгвардейцы рассказали кадетам о важных датах, длительности сражения, периодах и основных событиях Сталинградской битвы.
 
Сотрудники вневедомственной охраны также провели уроки мужества в Хоринской средней школе № 1 имени Героя Советского Союза Д. Ж. Жанаева, Усть-Баргузинской СОШ им. Шелковникова К.М.

В Закаменске росгвардейцы совместно с представителями районной администрации, военнослужащими и ветеранами приняли участие в памятном митинге, приуроченном к разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Участники возложили гирлянду и цветы к мемориалу Победы.


Росгвардия школьники история

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