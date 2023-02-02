В Бурятии росгвардейцы провели уроки мужества в школах

В 80-ю годовщину победы Красной армии в Сталинградской битве сотрудники вневедомственной охраны проводили уроки мужества в городских и районных школах Бурятии.
Для учеников выпускного класса Сосново-Озерской школы № 2 после урока мужества росгвардейцы провели занятие по профориентации. Сотрудник отделения вневедомственной охраны по Еравнинскому району младший лейтенант полиции Зоригто Жамбалдоржиев рассказал одиннадцатиклассникам о военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге – о факультетах, вступительных испытаниях и требованиях к кандидатам, а также о преимуществах окончания военного института.
В Бичурском районе ученикам 9-11 классов Бичурской школы имени Героя Советского Союза Е.И. Соломенникова показали документальный фильм «Сталинградская битва» (12+). Перед школьниками выступил врио начальника отделения вневедомственной охраны по Бичурскому району капитан полиции Иван Васильев.
В столице Бурятии сотрудники вневедомственной охраны провели урок мужества с подшефным кадетским классом школы № 47. Росгвардейцы рассказали кадетам о важных датах, длительности сражения, периодах и основных событиях Сталинградской битвы.
В столице Бурятии сотрудники вневедомственной охраны провели урок мужества с подшефным кадетским классом школы № 47. Росгвардейцы рассказали кадетам о важных датах, длительности сражения, периодах и основных событиях Сталинградской битвы.
Сотрудники вневедомственной охраны также провели уроки мужества в Хоринской средней школе № 1 имени Героя Советского Союза Д. Ж. Жанаева, Усть-Баргузинской СОШ им. Шелковникова К.М.
В Закаменске росгвардейцы совместно с представителями районной администрации, военнослужащими и ветеранами приняли участие в памятном митинге, приуроченном к разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Участники возложили гирлянду и цветы к мемориалу Победы.