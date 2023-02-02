В Бурятии росгвардейцы провели уроки мужества в школах





(12+). Перед школьниками выступил врио начальника отделения вневедомственной охраны по Бичурскому району капитан полиции Иван Васильев.



В столице Бурятии сотрудники вневедомственной охраны провели урок мужества с подшефным кадетским классом школы № 47. Росгвардейцы рассказали кадетам о важных датах, длительности сражения, периодах и основных событиях Сталинградской битвы. В Бичурском районе ученикам 9-11 классов Бичурской школы имени Героя Советского Союза Е.И. Соломенникова показали документальный фильм «Сталинградская битва». Перед школьниками выступил врио начальника отделения вневедомственной охраны по Бичурскому району капитан полиции Иван Васильев.В столице Бурятии сотрудники вневедомственной охраны провели урок мужества с подшефным кадетским классом школы № 47. Росгвардейцы рассказали кадетам о важных датах, длительности сражения, периодах и основных событиях Сталинградской битвы.



Сотрудники вневедомственной охраны также провели уроки мужества в Хоринской средней школе № 1 имени Героя Советского Союза Д. Ж. Жанаева, Усть-Баргузинской СОШ им. Шелковникова К.М.



В Закаменске росгвардейцы совместно с представителями районной администрации, военнослужащими и ветеранами приняли участие в памятном митинге, приуроченном к разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Участники возложили гирлянду и цветы к мемориалу Победы.











В 80-ю годовщину победы Красной армии в Сталинградской битве сотрудники вневедомственной охраны проводили уроки мужества в городских и районных школах Бурятии.Для учеников выпускного класса Сосново-Озерской школы № 2 после урока мужества росгвардейцы провели занятие по профориентации. Сотрудник отделения вневедомственной охраны по Еравнинскому району младший лейтенант полиции Зоригто Жамбалдоржиев рассказал одиннадцатиклассникам о военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге – о факультетах, вступительных испытаниях и требованиях к кандидатам, а также о преимуществах окончания военного института.