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За месяц в улан-удэнском роддоме родилось более 400 детей

За месяц в улан-удэнском роддоме родилось более 400 детей
Общество,  Фото:pixabay.com
В том числе на свет появилось пять двоен

За январь в республиканском перинатальном центре состоялось 403 родов. На свет появилось 408 детей - 204 мальчика и столько же девочек. Из них пять двоен.

Самым крупным малышом стал мальчик, вес которого при рождении составил 5300 граммов, рост – 61 см. Ребёнок появился на свет 26 января.

К слову, в этот день родилось больше всего малышей – было 20 родов. 26 января на свет появились 13 девочек, 7 мальчиков.


дети новорожденные

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