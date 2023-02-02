За месяц в улан-удэнском роддоме родилось более 400 детей

В том числе на свет появилось пять двоен



За январь в республиканском перинатальном центре состоялось 403 родов. На свет появилось 408 детей - 204 мальчика и столько же девочек. Из них пять двоен.



Самым крупным малышом стал мальчик, вес которого при рождении составил 5300 граммов, рост – 61 см. Ребёнок появился на свет 26 января.



К слову, в этот день родилось больше всего малышей – было 20 родов. 26 января на свет появились 13 девочек, 7 мальчиков.





