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Первый муниципальный крытый каток откроют в Иркутске

Первый муниципальный крытый каток откроют в Иркутске
Общество,  Фото:"Вести-Иркутск"
Сейчас на объекте продолжаются работы по заливке льда.

В Иркутске готовится к открытию первый городской крытый каток, сообщили «Вести-Иркутск».

- Этот крытый каток иркутяне ждали давно, ещё с 2019 года. Сейчас всё тут почти готово. На катке работают специалисты из Москвы, они заливают лёд, работа находится на финишной стадии. Все помещения катка, включая раздевалку, уже готовы, - говорится в сюжете «Вести-Иркутск».

Здесь будут бесплатно заниматься детско-юношеские секции города по хоккею и фигурному катанию.

- Осталось дней десять до открытия. Мы уже готовим расписание на каток. Вся хоккейная общественность Иркутска очень долго ждала этот каток. Здесь будут заниматься, в основном, только детские секции. Основная направленность катка: это только детский спорт, а именно - хоккей с шайбой и фигурное катание. Мы постараемся, чтобы все дети города, которые любят и хотят заниматься хоккеем и фигурным катанием, здесь занимались. Это наша основная задача, - рассказал директор нового ледового катка Камал Шагапов.

На ледовое покрытие катка нанесена разметка, а также изображение герба города Иркутск. Каток получил официальное название «Иркутск».

Также в Иркутске работает Ледовый дворец «Байкал» площадью более 10 тысяч квадратных метров. Там регулярно проходят соревнования по ледовым видам спорта.
спорт каток

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