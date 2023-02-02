В Бурятии предложили давать фермерские гранты вернувшимся участникам СВО

Предложение озвучил руководитель Россельхозцентра по Бурятии
Предложение по поводу будущего трудоустройства участников спецоперации высказал директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев. Как сообщал «Байкал-Dailу», правительство республики ранее обещало помочь с трудоустройством получивших тяжёлые ранения военнослужащих. В том числе они смогут преподавать начальную военную подготовку, которая сейчас вводится в школах.
Намжил Мардваев предложил также давать фермерские гранты и помочь с соответствующим обучением. По его словам, после участия в СВО бойцов потянет «пахать землю».
- Время пройдёт, и наши ребята вернутся с Украины. И тогда уже им нужна будет помощь в плане реабилитации и возвращения к мирной жизни. К этому надо готовиться уже сейчас и готовиться основательно, и не просто разработать «план мероприятий». Должно быть меньше формализма в этом плане, - подчеркнул глава Россельхозцентра по Бурятии.
Намжил Мардваев добавил, что «с Украины вернутся совсем другие люди с обострённым чувством долга, справедливости, дружбы, взаимопомощи».
- Они будут готовы ради друга «снять последнюю рубашку», как делились там патронами, гранатами, тушёнками. Они принесут в наше общество много положительного в плане правдивости, патриотизма, - отметил он.
А главное, по его мнению, «вернувшиеся с СВО ребята дадут новый импульс нашему сельскому хозяйству, испытывающему острейший кадровый голод». «Ведь, в большинстве своём они из деревень. Многие могут возразить, что «землю пахать» они уже не будут. Но они будут и ещё, как будут! Так как они люди, истосковавшиеся по мирной жизни!» - поделился Намджил Мардваев.
- Главное - надо организовать их работу, где надо - обучить и обеспечить зарплатой. К примеру, можно предоставить им те же фермерские гранты, а результаты они дадут, - резюмировал он.
Предложение Намжила Мардваева положительно оценили жители Бурятии, они оставляют комментарии в его поддержку:
- Очень правильный вопрос. Встречать наших героев будем достойно, и помогать им вливаться в мирную жизнь. Пусть только вернутся живыми.
- Как хорошо, по-хозяйски подняли нужный вопрос!
- Да, им нужна психологическая помощь, реабилитация, сопровождение ... обязательно работа внимание к ним. Они приедут совсем приедут другие – ответственные, очень рано повзрослевшие... знающие цену жизни.
В Бурятии предложили давать фермерские гранты вернувшимся участникам СВО
Общество, Фото:
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