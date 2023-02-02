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В Бурятии предложили давать фермерские гранты вернувшимся участникам СВО

В Бурятии предложили давать фермерские гранты вернувшимся участникам СВО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Предложение озвучил руководитель Россельхозцентра по Бурятии

Предложение по поводу будущего трудоустройства участников спецоперации высказал директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев. Как сообщал «Байкал-Dailу», правительство республики ранее обещало помочь с трудоустройством получивших тяжёлые ранения военнослужащих. В том числе они смогут преподавать начальную военную подготовку, которая сейчас вводится в школах.

Намжил Мардваев предложил также давать фермерские гранты и помочь с соответствующим обучением. По его словам, после участия в СВО бойцов потянет «пахать землю».

- Время пройдёт, и наши ребята вернутся с Украины. И тогда уже им нужна будет помощь в плане реабилитации и возвращения к мирной жизни. К этому надо готовиться уже сейчас и готовиться основательно, и не просто разработать «план мероприятий». Должно быть меньше формализма в этом плане, - подчеркнул глава Россельхозцентра по Бурятии.

Намжил Мардваев добавил, что «с Украины вернутся совсем другие люди с обострённым чувством долга, справедливости, дружбы, взаимопомощи».

- Они будут готовы ради друга «снять последнюю рубашку», как делились там патронами, гранатами, тушёнками. Они принесут в наше общество много положительного в плане правдивости, патриотизма, - отметил он.

А главное, по его мнению, «вернувшиеся с СВО ребята дадут новый импульс нашему сельскому хозяйству, испытывающему острейший кадровый голод». «Ведь, в большинстве своём они из деревень. Многие могут возразить, что «землю пахать» они уже не будут. Но они будут и ещё, как будут! Так как они люди, истосковавшиеся по мирной жизни!» - поделился Намджил Мардваев.

- Главное - надо организовать их работу, где надо - обучить и обеспечить зарплатой. К примеру, можно предоставить им те же фермерские гранты, а результаты они дадут, - резюмировал он.

Предложение Намжила Мардваева положительно оценили жители Бурятии, они оставляют комментарии в его поддержку:

- Очень правильный вопрос. Встречать наших героев будем достойно, и помогать им вливаться в мирную жизнь. Пусть только вернутся живыми.
- Как хорошо, по-хозяйски подняли нужный вопрос!
- Да, им нужна психологическая помощь, реабилитация, сопровождение ... обязательно работа внимание к ним. Они приедут совсем приедут другие – ответственные, очень рано повзрослевшие... знающие цену жизни.
фермеры

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