Педагоги Иволгинского района Бурятии сыграли в настольный теннис

Стартовала спартакиада работников образовательных организаций



31 января в Иволгинской школе №2 дан старт спартакиаде работников образовательных организаций Иволгинского района Бурятии. Соревнования проводятся ежегодно.



Спартакиада делится на шесть этапов. Соревнования по настольному теннису уже прошли. Впереди шахматы, шашки, дартс - 17 февраля; миниволей – 24 марта; стритбол – 14 апреля; мини-футбол – 12 мая; стрельба из пневматической винтовки, волейбол, лёгкая атлетика, канат – 15 сентября.



На соревновании по настольному теннису приняли участие 18 команд. По итогам 1 место заняла команда школы Поселья, 2 место – команда Иволгинской школы, 3 место – команда Иволгинского районного центра дополнительного образования.



Педагога районного центра дополнительного образования Аюшинов Д.А. наградили спецпризом в личном первенстве по шууд-теннису. Уникальный вид настольного тенниса «шууд», что в переводе «молниеносный», придуман и воплощён в жизнь в Бурятии.



Победители и призёры были награждены грамотами и денежными призами.



