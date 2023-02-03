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Педагоги Иволгинского района Бурятии сыграли в настольный теннис

Педагоги Иволгинского района Бурятии сыграли в настольный теннис
Общество,  Фото:vk.com/ivolgaobr03
Стартовала спартакиада работников образовательных организаций

31 января в Иволгинской школе №2 дан старт спартакиаде работников образовательных организаций Иволгинского района Бурятии. Соревнования проводятся ежегодно.

Спартакиада делится на шесть этапов. Соревнования по настольному теннису уже прошли. Впереди шахматы, шашки, дартс - 17 февраля; миниволей – 24 марта; стритбол – 14 апреля; мини-футбол – 12 мая; стрельба из пневматической винтовки, волейбол, лёгкая атлетика, канат – 15 сентября.

На соревновании по настольному теннису приняли участие 18 команд. По итогам 1 место заняла команда школы Поселья, 2 место – команда Иволгинской школы, 3 место – команда Иволгинского районного центра дополнительного образования.

Педагога районного центра дополнительного образования Аюшинов Д.А. наградили спецпризом в личном первенстве по шууд-теннису. Уникальный вид настольного тенниса «шууд», что в переводе «молниеносный», придуман и воплощён в жизнь в Бурятии.

Победители и призёры были награждены грамотами и денежными призами.

педагоги спорт

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