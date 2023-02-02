Улан-удэнцы не хотят быть трудоголиками

Большинство горожан не стремятся постоянно перерабатывать
Жители бурятской столицы стали реже перерабатывать. В ходе опроса, который устроили представители сервиса SuperJob, 21% улан-удэнцев, сидящих в офисе, признались, что никогда не жертвуют личным временем ради работы. Среди дистанционных сотрудников таковых чуть больше – 24%.
А вот 20% наших земляков, которые ходят на работу, и 18% находящихся на удалёнке приходится трудиться больше положенного каждый день.
- Выполнять свои задачи за пределами рабочего дня несколько раз в неделю больше свойственно удалёнщикам – 30% против 25% среди очных сотрудников, – отмечают в SuperJob.
Делать это несколько раз в месяц приходится 16% и 19% из них соответственно. В том, что работа – это важная часть жизни, а потому нужно регулярно трудиться и после окончания рабочего дня, убеждены 9% и 10%. Большинство же (55% и 57%) придерживаются позиции, что поработать подольше можно, но это не должно становиться нормой.
Категоричное мнение, что нужно успевать всё исключительно в рабочее время, практически одинаково часто разделяют и очные, и дистанционные сотрудники (36% и 33% соответственно). Последним чаще удаётся сделать запланированное (69% против 57%). О том, что планы на день нередко остаются нереализованными, сообщил каждый третий очный и каждый четвёртый дистанционный сотрудник (34 и 26%).
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