Улан-удэнцы не хотят быть трудоголиками

Большинство горожан не стремятся постоянно перерабатывать







А вот 20% наших земляков, которые ходят на работу, и 18% находящихся на удалёнке приходится трудиться больше положенного каждый день.



- Выполнять свои задачи за пределами рабочего дня несколько раз в неделю больше свойственно удалёнщикам – 30% против 25% среди очных сотрудников, – отмечают в SuperJob.



Делать это несколько раз в месяц приходится 16% и 19% из них соответственно. В том, что работа – это важная часть жизни, а потому нужно регулярно трудиться и после окончания рабочего дня, убеждены 9% и 10%. Большинство же (55% и 57%) придерживаются позиции, что поработать подольше можно, но это не должно становиться нормой.



Категоричное мнение, что нужно успевать всё исключительно в рабочее время, практически одинаково часто разделяют и очные, и дистанционные сотрудники (36% и 33% соответственно). Последним чаще удаётся сделать запланированное (69% против 57%). О том, что планы на день нередко остаются нереализованными, сообщил каждый третий очный и каждый четвёртый дистанционный сотрудник (34 и 26%).





Жители бурятской столицы стали реже перерабатывать. В ходе опроса, который устроили представители сервиса SuperJob, 21% улан-удэнцев, сидящих в офисе, признались, что никогда не жертвуют личным временем ради работы. Среди дистанционных сотрудников таковых чуть больше – 24%.