С улан-удэнского «Арбата» вывезли 20 «КамАЗов» снега













Кроме того, во всех трёх районах города продолжается уборка и вывоз снега с городских дорог, тротуаров, остановок и лестниц. За минувшие сутки с городских улиц вывезли более тысячи кубометров снега.





Сегодня шести утра 25 уборщиков территорий комбината по благоустройству вручную очищают главную пешеходную зону Улан-Удэ.- Только за шесть часов работы с « Арбата» вывезли 20 полных «КамАЗов» снега. Для погрузки и вывоза снега задействовали девять единиц спецтехники: большегрузные машины и мини-погрузчики Bobcat, - сообщили в администрации города.О необходимости уборки городских улиц жителей просят сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской службы комбината по благоустройству: 379-646, 380-838.