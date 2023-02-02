С улан-удэнского «Арбата» вывезли 20 «КамАЗов» снега

Было задействовано девять единиц спецтехники
Сегодня шести утра 25 уборщиков территорий комбината по благоустройству вручную очищают главную пешеходную зону Улан-Удэ.
- Только за шесть часов работы с « Арбата» вывезли 20 полных «КамАЗов» снега. Для погрузки и вывоза снега задействовали девять единиц спецтехники: большегрузные машины и мини-погрузчики Bobcat, - сообщили в администрации города.
Кроме того, во всех трёх районах города продолжается уборка и вывоз снега с городских дорог, тротуаров, остановок и лестниц. За минувшие сутки с городских улиц вывезли более тысячи кубометров снега.
О необходимости уборки городских улиц жителей просят сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской службы комбината по благоустройству: 379-646, 380-838.
Было задействовано девять единиц спецтехники
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