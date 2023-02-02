Выходные в Бурятии будут ветреными

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В ночные часы температура опустится до -33 градусов



Обычно февраль в Бурятии ветреный. В этом году ситуация вряд ли сильно изменится. Так, грядущие выходные будут умеренно морозными и ветреными.



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 3 февраля, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -20,-25, местами -13,-18, по северу и юго-западу -28,-33, днём -7,-12, местами -2,-7, по северной половине -17,-22.



В субботу, 4 февраля, переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 12-15 м/с, позёмка. Температура ночью -20,-25, местами до -28,-33, по Прибайкалью при снеге -13,-18, днём -8,-13, местами -3, по северу -16,-21.



В воскресенье, 5 февраля, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -19,-24, местами -29,-34, по Прибайкалью при облачности -14,-19, днём -6,-11, местами -16,-21.



