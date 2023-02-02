В ночные часы температура опустится до -33 градусов
Обычно февраль в Бурятии ветреный. В этом году ситуация вряд ли сильно изменится. Так, грядущие выходные будут умеренно морозными и ветреными.
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 3 февраля, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -20,-25, местами -13,-18, по северу и юго-западу -28,-33, днём -7,-12, местами -2,-7, по северной половине -17,-22.
В субботу, 4 февраля, переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 12-15 м/с, позёмка. Температура ночью -20,-25, местами до -28,-33, по Прибайкалью при снеге -13,-18, днём -8,-13, местами -3, по северу -16,-21.
В воскресенье, 5 февраля, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -19,-24, местами -29,-34, по Прибайкалью при облачности -14,-19, днём -6,-11, местами -16,-21.
Выходные в Бурятии будут ветреными
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
А местные жители смогут привить своих питомцев от бешенства
Приём заявок – до 25 февраля
Сейчас уборщики территорий формируют снежные валы
Юрий Ботоев рассказал, как снимали продолжение популярной криминальной драмы
Конкурс проводился в рамках Года педагога и наставника
В Горячинске подобный ремонт не проводился с 1980-х годов
Заявки нужно успеть подать до 20 февраля
Их запрещено выбрасывать на свалки и оставлять в лесу
Проблему решили в Джидинском и Бичурском районах
Она будет рассчитана на 100 посещений в сутки
Работы планируют завершить до 10 июня
Досмотрено 8 тонн багажа и ручной клади
Показы состоятся в рамках международного фестиваля
Основные работы по восстановлению Успенского храма в Калинино планируют начать с наступлением тепла
За победу боролись 11 команд