В Забайкалье прогнозируют рост промышленного производства

Общество, Фото: пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья

На увеличение промышленного производства повлияет добыча полезных ископаемых



В Забайкальском крае в наступившем году ожидается увеличение объёмов промышленного производства на 3,5% по сравнению с уровнем 2022 года. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.



- Считаем, что основное влияние на увеличение промышленного производства окажет добыча полезных ископаемых, занимающая наибольшую долю в структуре промышленного производства - 75,5%. Рост объёмов будет обусловлен увеличением производства золотосодержащих, медных, железорудных, свинцовых и цинковых концентратов, - сказала первый замминистра экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова.



В обрабатывающих производствах минэкономразвития Забайкалья также прогнозирует рост на 4,6% к уровню 2022 года. В 2023 ожидается рост по 15 из 18 видов производств: в ремонте и монтаже машин и оборудования – на 5,2%, химическом производстве – на 4,2%, производстве прочей неметаллической минеральной продукции– на 2,9%, обработке древесины– на 2 %, производстве пищевых продуктов и напитков – на 1,0%, производстве прочих транспортных средств и оборудования – на 0,5%, сообщает пресс-служба министерства.



- Планируется открытие и расширение производств, поддержанных нами в 2020-2022 годах. Также стимулирующим фактором будет являться реализация национального проекта на территории Забайкальского края «Производительность труда, - добавила Жаргалма Бадмажапова.



В министерстве отметили, что объём промышленного производства в 2022 году вырос на 2,5% к уровню 2021 года

