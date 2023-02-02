Вузам Бурятии предлагают побороться за гранты Росмолодёжи от 2,5 до 15 млн

Приём заявок – до 25 февраля



Высшие учебные заведения Бурятии могут принять участие во всероссийском конкурсе молодёжных проектов (18+) и выиграть грант на сумму от 2,5 до 15 миллионов рублей, сообщает министерство спорта и молодёжной политики республики.



Максимальный размер гранта для одного вуза – 15 миллионов рублей.



- Главная цель конкурса- вовлечь молодёжь в активную социальную практику, развить её творческие способности и гражданскую активность, - сообщается на сайте конкурса.



Окончание приёма заявок – 25 февраля в 15:00 (по мск).



- Ярким нововведением грантового конкурса Росмолодёжи среди вузов станет новый формат подачи заявки. Образовательная организация может подать комплексную заявку, в которой можно включить проекты по разным направлениям от 2 до 4 проектов, - отмечают организаторы конкурса.



До 3 апреля будет известно, какие проекты допущены к конкурсу. А до 21 апреля уже определят победителей.



В 2023 году в рамках конкурса Росмолодёжь.Гранты можно подать проекты в номинациях:



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Подать заявку на грант и узнать подробную информацию можно на сайте: https://grants.myrosmol.ru

