Сейчас уборщики территорий формируют снежные валы
1 февраля мобильная бригада комбината по благоустройству вручную смела весь снег с откосов возле автодорожной развязки на пересечении улиц Ербанова, Борсоева, Революции 1905 года и проспекта 50-летия Октября.
- Откосы нужно очистить сейчас, чтобы с наступлением весны при таянии снега избежать подтопления пешеходной зоны и проезжей части дорог. Сегодня в течение дня уборщики территорий сформируют снежные валы на прибордюрной части дороги для дальнейшей погрузки и вывоза снега, - сообщил и.о. директора комбината по благоустройству Денис Лыгдунов.
После формирования снежных валов мини-погрузчики загрузят весь собранный снег в большегрузные машины, которые вывезут его на специальные места временного складирования. Работы будут проводиться сегодня ночью, чтобы не мешать движению транспорта в дневное и вечернее время.
В Улан-Удэ откосы на Элеваторе вручную очищают от снега
Общество, Фото:
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