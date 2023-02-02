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В Улан-Удэ откосы на Элеваторе вручную очищают от снега

В Улан-Удэ откосы на Элеваторе вручную очищают от снега
Общество,  Фото:комбинат по благоустройству
Сейчас уборщики территорий формируют снежные валы

1 февраля мобильная бригада комбината по благоустройству вручную смела весь снег с откосов возле автодорожной развязки на пересечении улиц Ербанова, Борсоева, Революции 1905 года и проспекта 50-летия Октября.

- Откосы нужно очистить сейчас, чтобы с наступлением весны при таянии снега избежать подтопления пешеходной зоны и проезжей части дорог. Сегодня в течение дня уборщики территорий сформируют снежные валы на прибордюрной части дороги для дальнейшей погрузки и вывоза снега, - сообщил и.о. директора комбината по благоустройству Денис Лыгдунов.

После формирования снежных валов мини-погрузчики загрузят весь собранный снег в большегрузные машины, которые вывезут его на специальные места временного складирования. Работы будут проводиться сегодня ночью, чтобы не мешать движению транспорта в дневное и вечернее время.
снег уборка снега

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