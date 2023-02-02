Беседу провели сотрудники наркодиспансера
1 февраля в Талецкой школе Заиграевского района Бурятии прошли встречи с учениками средних и старших классов. На них сотрудники Республиканского наркологического диспансера рассказали о вреде употребления табака, алкоголя, наркотиков.
В ходе беседы слушатели делились своими мнениями и задавали интересующие вопросы, тем самым показывая своё неравнодушие и озабоченность глобальной проблемой.
- Актуальной в современной подростковой и молодёжной среде является проблема вейпинга. Подростки и молодёжь ошибочно считают, что парить – это модно, интересно, круто или красиво, а главное безопасно. Зачастую и сами родители, в силу своего недостатка достоверной информации или легкомыслия, способствуют употреблению вредных веществ, - отмечают в наркодиспанчере.
Важно понимать, что профилактические мероприятия проводимые педагогами и специалистами субъектов профилактики несут важную роль, но наиболее значимыми являются здоровая и осознанная позиция трезвости семьи.
В Бурятии школьникам рассказали о вреде вейпов
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