В Бурятии школьникам рассказали о вреде вейпов

Общество, Фото: Республиканский наркологический диспансер

Беседу провели сотрудники наркодиспансера



1 февраля в Талецкой школе Заиграевского района Бурятии прошли встречи с учениками средних и старших классов. На них сотрудники Республиканского наркологического диспансера рассказали о вреде употребления табака, алкоголя, наркотиков.



В ходе беседы слушатели делились своими мнениями и задавали интересующие вопросы, тем самым показывая своё неравнодушие и озабоченность глобальной проблемой.



- Актуальной в современной подростковой и молодёжной среде является проблема вейпинга. Подростки и молодёжь ошибочно считают, что парить – это модно, интересно, круто или красиво, а главное безопасно. Зачастую и сами родители, в силу своего недостатка достоверной информации или легкомыслия, способствуют употреблению вредных веществ, - отмечают в наркодиспанчере.



Важно понимать, что профилактические мероприятия проводимые педагогами и специалистами субъектов профилактики несут важную роль, но наиболее значимыми являются здоровая и осознанная позиция трезвости семьи.

