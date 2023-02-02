В Бурятии детям понравилась лесопожарная техника

«Очень красивая и мощная машина!» - признался школьник



В гости к сотрудникам Буйского лесхоза пришли ребята из школьного лесничества «Юный лесовод». Юные лесники узнали историю лесхоза, а также познакомились с представителями благородной и опасной профессии.



Затем дети рассмотрели оборудование, которое применяется для тушения лесных пожаров. Особый интерес у ребят вызвала лесопожарная техника.



- Нам показали лесопожарное оборудование: мотопомпы, воздуходувки, ранцевые лесные огнетушители и рации. Также я смог посидеть за рулём автоцистерны, и мне очень понравилось! Очень красивая и мощная машина! - поделился юный лесник Антон.



Подобные занятия проводятся с детьми на постоянной основе. Они не только положительно сказываются на кругозоре учеников, но и формируют экологическую культуру подрастающего поколения, а также помогают повысить престиж лесных профессий, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

