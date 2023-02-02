В Бурятии на конкурсе «Я и мой наставник» победил будущий артист балета

Конкурс проводился в рамках Года педагога и наставника
Видеоролик студента первого курса Бурятского республиканского хореографического колледжа Булчун Аюша признан лучшим на республиканском конкурсе «Я и мой наставник». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.
- Подведены итоги второго этапа республиканского конкурса среди обучающейся молодежи и педагогов, проводимого в рамках года празднования в 2023 году Года педагога и наставника. Хореографический колледж был представлен конкурсным материалом студента Булчун Аюша - трёхминутным видеороликом-визиткой о педагоге и наставнике, народном артисте России Юрии Муруеве, - рассказала замдиректора по воспитательной работе учебного заведения Эржена Бардуева.
Будущий артист балета состязался среди 30 конкурсантов из других ссузов Бурятии.
Жюри высоко оценило работу студента и присудило ему I призовое место в номинации «Педагог – студент».
Куратором студента, автором фото и видеоматериалов, а также монтажа видеоролика выступила Татьяна Колмакова, преподаватель иностранных языков колледжа, организационную помощь оказала методист учебного заведения Лариса Гененова.
- Это их общая победа! - отмечает замдиректора БРХК по учебной части Надежда Гыргенова.
Булчун Аюш - один из лучших студентов колледжа, лауреат нескольких российских фестивалей артистов балета, обладатель именной стипендии российского фонда Галины Улановой.
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