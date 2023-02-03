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Миллионерша из Бурятии вступилась за питерского коуча, оскорбившего Улан-Удэ

Миллионерша из Бурятии вступилась за питерского коуча, оскорбившего Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мария Молонова призналась, что у неё тоже «шалят нервишки» из-за земляков

Пару недель назад многие местные паблики и telegram-каналы облетело видео с живущим в Санкт-Петербурге молодым человеком, который всячески обругал бурятскую столицу. В двухминутной записи он старательно «разнёс» Улан-Удэ и заодно – живущих здесь людей. Свой рассказ о городе парень сопровождал отборной бранью. Досталось даже бурятскому национальному блюду – буузам.

После этих высказываний в Интернете поднялась волна возмущения. Жители Бурятии нашли аккаунт петербуржца, которого, как выяснилось, зовут Виталий, и потребовали извинений. На это молодой человек, который позиционирует себя как коуч и блогер, заявил, что в Сети выложили лишь часть видео, а суть никто не понял. Он призвал разгневанных интернет-пользователей «немножко сбавить обороты» и не принимать всё на свой счёт.

- Вы просто раздули: «Плохой, плохой!». Но я своё мнение сказал и переобуваться не буду, – заявил Виталий.

За свои слова о буузах он, правда, извинился. И добавил: многие разделяют его точку зрения и что уже назавтра эту историю забудут.

С Виталием пообщались корреспонденты телекомпании АТВ. Блогер заявил журналистам, что в вышедшем ранее сюжете они «порезали» его речь и на самом деле он имел в виду совсем другое. Как выяснилось, парень ведёт блог два года.

- Многие из моего круга общения именно из Улан-Удэ – почти все, наверно, кто меня знал – обращались ко мне за финансовой помощью какой-то. «Виталик, займи деньги», «Виталик, вот у тебя много денег». И тут произошла такая ситуация. Я был эмоционально уставший, и мне пишет человек, с которым я, может, учился ещё в школе. Это не какой-то мой друг. Написал: «Братан, можешь мне две тысячи скинуть на ход ноги?». Это значит на жизнь, на какие-то свои личные цели, если быть точнее. Меня это немного подвыбесило. Решил высказаться.
 
АТВ опубликовало интервью с питерским блогером в официальных аккаунтах в соцсетях. В комментариях за него вступилась улан-удэнка Мария Молонова – та самая девушка, которая через рекламный баннер нашла себе возлюбленного и стала звездой ток-шоу Андрея Малахова (16+). Наша землячка заявила, что незнакомцы тоже клянчат у неё деньги.
 
- Хорошо понимаю, о чём он говорит. Форма изложения достаточно грубая, конечно, но после того, как мои соцсети оказались завалены сообщениями от непонятных людей с просьбой скинуть им деньги, нервишки шалят, – призналась Мария.

При этом она пожелала Виталию «перестать накручивать подписчиков». «Потому что это ой как видно», – добавила Молонова. 

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