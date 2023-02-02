Заявки нужно успеть подать до 20 февраля
Жителей Бурятии приглашают принять участие в конкурсе на соискание национальной премии «Хрустальный компас» (18+).
- Премия ежегодно проводится под эгидой Русского географического общества. Это международная награда вручается за выдающиеся достижения и уникальные проекты в области науки и культуры, экспедиционной и просветительской деятельности, промышленности и общественной жизни. Достижения должны быть направлены на развитие нашей страны, приумножение ее национального достояния и интеллектуального богатства, - сообщается на сайте Русского географического общества.
Принять участие в премии могут отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы и общественные деятели и частные лица.
Приём заявок открыт до 20 февраля 2023 года.
В конкурсе следующие номинации:
• Научное достижение;
• Просвещение;
• Лучший социально-информационный проект по сохранению природного
• и историко-культурного наследия;
• Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса;
• Путешествие и экспедиция;
• Лучший проект СМИ, медиапроект;
• Издание;
• Фоторабота;
• Гражданская позиция;
• Лучший региональный проект;
• Признание общественности.
Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте премии.
Жителей Бурятии приглашают к участию в национальной премии «Хрустальный компас»
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