Жителей Бурятии приглашают к участию в национальной премии «Хрустальный компас»

Заявки нужно успеть подать до 20 февраля



Жителей Бурятии приглашают принять участие в конкурсе на соискание национальной премии «Хрустальный компас» (18+).



- Премия ежегодно проводится под эгидой Русского географического общества. Это международная награда вручается за выдающиеся достижения и уникальные проекты в области науки и культуры, экспедиционной и просветительской деятельности, промышленности и общественной жизни. Достижения должны быть направлены на развитие нашей страны, приумножение ее национального достояния и интеллектуального богатства, - сообщается на сайте Русского географического общества.



Принять участие в премии могут отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы и общественные деятели и частные лица.



Приём заявок открыт до 20 февраля 2023 года.



В конкурсе следующие номинации:



• Научное достижение;

• Просвещение;

• Лучший социально-информационный проект по сохранению природного

• и историко-культурного наследия;

• Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса;

• Путешествие и экспедиция;

• Лучший проект СМИ, медиапроект;

• Издание;

• Фоторабота;

• Гражданская позиция;

• Лучший региональный проект;

• Признание общественности.



Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте премии.

