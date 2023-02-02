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Жителей Бурятии приглашают к участию в национальной премии «Хрустальный компас»

Жителей Бурятии приглашают к участию в национальной премии «Хрустальный компас»
Общество, 
Заявки нужно успеть подать до 20 февраля

Жителей Бурятии приглашают принять участие в конкурсе на соискание национальной премии «Хрустальный компас» (18+).

- Премия ежегодно проводится под эгидой Русского географического общества. Это международная награда вручается за выдающиеся достижения и уникальные проекты в области науки и культуры, экспедиционной и просветительской деятельности, промышленности и общественной жизни. Достижения должны быть направлены на развитие нашей страны, приумножение ее национального достояния и интеллектуального богатства, - сообщается на сайте Русского географического общества.

Принять участие в премии могут отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы и общественные деятели и частные лица.

Приём заявок открыт до 20 февраля 2023 года.

В конкурсе следующие номинации:

• Научное достижение;
• Просвещение;
• Лучший социально-информационный проект по сохранению природного
• и историко-культурного наследия;
• Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса;
• Путешествие и экспедиция;
• Лучший проект СМИ, медиапроект;
• Издание;
• Фоторабота;
• Гражданская позиция;
• Лучший региональный проект;
• Признание общественности.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте премии.
премия

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