Животные должны спать ещё около трёх недель
Сурки из Иркутской зоогалереи Бай и Баклуша отказались отмечать День сурка – зверьки ещё не вышли из зимней спячки. По словам сотрудников зоопарка, чем старше эти звери, тем тяжелее они переносят сезонные изменения, и тем внимательнее за ними нужно следить.
- Наша парочка уже давно не молода, так что в этом году спячка у них практически принудительная и продлится до самой весны, ибо так нужно для здоровья. Мы тщательно следим за динамикой их состояния (похудения) и по плану доктора спать им предписано ещё недели три, - сообщили в зоогалерее.
2 февраля в США и Канаде отмечают День сурка. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится, и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору — будет ещё шесть недель зимы.
Бай и Баклуша из Иркутской зоогалереи проспали День сурка
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