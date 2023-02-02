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«Живой» символ Баргузинского заповедника покатался на трамвае в Улан-Удэ

«Живой» символ Баргузинского заповедника покатался на трамвае в Улан-Удэ
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
В столице Бурятии прошла эколого-просветительская акция

Вчера, 1 февраля, по Улан-Удэ курсировал «Заповедный трамвай». Ребята из экоклубов «Ойкумена» и «Лесовичок» школы №25 стали участниками эколого-просветительской акции в трамвае. На этот раз она получила название «Поговорим о первом заповеднике» и прошла в рамках проекта «Баргузинский заповедник – территория вдохновения».

Вместе с сотрудниками «Заповедного Подлеморья» ребята рассказали пассажирам трамвая №7 историю создания самого первого заповедника нашей страны и любопытные факты о соболе. Проехав целый круг по маршруту городского транспорта, организаторы акции сумели заинтересовать десятки жителей Улан-Удэ, провели среди них викторину и победителям вручили памятные призы.

«Живой» символ Баргузинского заповедника тоже поучаствовал в акции и с удовольствием проехался по столичным улицам.

экология заповедник соболь трамвай школьники

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