«Живой» символ Баргузинского заповедника покатался на трамвае в Улан-Удэ





Вчера, 1 февраля, по Улан-Удэ курсировал «Заповедный трамвай». Ребята из экоклубов «Ойкумена» и «Лесовичок» школы №25 стали участниками эколого-просветительской акции в трамвае. На этот раз она получила название «Поговорим о первом заповеднике» и прошла в рамках проекта «Баргузинский заповедник – территория вдохновения».Вместе с сотрудниками «Заповедного Подлеморья» ребята рассказали пассажирам трамвая №7 историю создания самого первого заповедника нашей страны и любопытные факты о соболе. Проехав целый круг по маршруту городского транспорта, организаторы акции сумели заинтересовать десятки жителей Улан-Удэ, провели среди них викторину и победителям вручили памятные призы.«Живой» символ Баргузинского заповедника тоже поучаствовал в акции и с удовольствием проехался по столичным улицам.