Улан-удэнцам рассказали, что делать с мёртвыми домашними животными

Их запрещено выбрасывать на свалки и оставлять в лесу







Все требования прописаны в ветеринарных правилах перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утверждённых приказом Минсельхоза России № 626 от 25 октября 2020 года. Их несоблюдение не только несёт негативные последствия для окружающей среды, но и создаёт риск распространения инфекций, угрожающих и человеку, и животным.



- Правила запрещают захоронение биоотходов в земле, вывоз на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги и водоёмы, – отметили в управлении ветеринарии. – В Улан-Удэ их сбор и уничтожение проводится путём сжигания в инсинераторах на государственной ветеринарной станции.



На ветстанции также оказывают услуги по вывозу мёртвых животных – для этого необходимо подать заявку, позвонив по телефонам 8 (3012) 43-79-71, 43-07-64 или 41-59-06. Туда же можно сообщить о случаях заболевания и падежа. Учреждение находится на улице Зои Космодемьянской, 12.



За ненадлежащую утилизацию биологических отходов грозят штрафы по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ. Для физических лиц их размер колеблется от 4 до 5 тысяч, для должностных – от 20 до 40, для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица – от 40 до 50, а для юридических лиц – от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.



В республиканском управлении ветеринарии рассказали, как правильно утилизировать биологические отходы, которые являются одними из наиболее опасных. К ним относятся абортированные и мертворождённые плоды и ветеринарные конфискаты, а также трупы птиц и животных.