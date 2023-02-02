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Опасную электроопору уберут со двора жителя Бурятии

Опасную электроопору уберут со двора жителя Бурятии
Общество,  Фото:Администрация МО "город Северобайкальск"
Работы планируют завершить до 10 июня

Во дворе дома у жителя микрорайона Кутузовка в городе Северобайкальске имеются электроопоры, имеющей опасный наклон. С ним встретился глава города Олег Котов, в выезде также принимал участие Алексей Шитиков - представитель ПАО «МРСК-Сибири» - «Бурятэнерго».

- С собственником согласован перенос электроопоры внутри земельного участка, проведение работ планируется завершить до 10 июня 2023 года, - сообщили в администрации Северобайкальска.

Вслед за этим было рассмотрено обращение жителей микрорайон Заречный по улице 40 лет Победы о необходимости вырубки и опиловки деревьев, ветви которых находятся на опасном расстоянии от электрических проводов.

- Принято положительное решение о проведении указанных мероприятий в срок до 1 марта 2023 года, - отметили в администрации.


После встречи с гражданами Олег Котов посетил Центральную котельную, в том числе осмотрел участок углеподачи.

На сегодняшний день в котельной имеются запасы угля на 20 суток, на выгрузке находится ещё 65 вагонов с углём.

В помещении раздевалки котельной произведён ремонт душевых, установлены новые кабинки, окрашены стены.

На рабочих местах и при исполнении трудовых обязанностей глава побеседовал с машинистами топливоподачи, выслушал проблемные вопросы, предложения и пожелания.


электричество

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