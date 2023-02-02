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За январь в Улан-Удэ проконтролировано 24 авиарейса из Монголии

За январь в Улан-Удэ проконтролировано 24 авиарейса из Монголии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Досмотрено 8 тонн багажа и ручной клади

В аэропорту «Байкал» в городе Улан-Удэ в январе текущего года управление Россельхознадзора проконтролировано 24 пассажирских авиарейса из Монголии. Было досмотрено 535 мест, 8 тонн багажа и ручной клади.

Кроме того, проконтролировано 26 грузовых авиарейсов из Китая: 6844 места, 567 тонн багажа. В результате досмотров нарушений законодательства в сфере карантина растений не выявлено.

- Ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска может быть осуществлён только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортёра, - сообщили в управлении.

Данные положения не распространяются на ввоз подкарантинной продукции, перемещаемой в почтовых отправлениях, в ручной клади и багаже пассажиров, членов экипажей морских судов, речных судов, воздушных судов, транспортных средств, поездных бригад, при условии, что количество такой подкарантинной продукции не превышает пяти килограммов и она не является семенами (семенным материалом), посадочным материалом или картофелем.

Россельхознадзор Монголия Аэропорт "Байкал" авиаперевозки

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