За январь в Улан-Удэ проконтролировано 24 авиарейса из Монголии

Досмотрено 8 тонн багажа и ручной клади



В аэропорту «Байкал» в городе Улан-Удэ в январе текущего года управление Россельхознадзора проконтролировано 24 пассажирских авиарейса из Монголии. Было досмотрено 535 мест, 8 тонн багажа и ручной клади.



Кроме того, проконтролировано 26 грузовых авиарейсов из Китая: 6844 места, 567 тонн багажа. В результате досмотров нарушений законодательства в сфере карантина растений не выявлено.



- Ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска может быть осуществлён только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортёра, - сообщили в управлении.



Данные положения не распространяются на ввоз подкарантинной продукции, перемещаемой в почтовых отправлениях, в ручной клади и багаже пассажиров, членов экипажей морских судов, речных судов, воздушных судов, транспортных средств, поездных бригад, при условии, что количество такой подкарантинной продукции не превышает пяти килограммов и она не является семенами (семенным материалом), посадочным материалом или картофелем.



