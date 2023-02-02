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В Иркутской области уже заменили 80 лифтов в 40 многоквартирных домах

В Иркутской области уже заменили 80 лифтов в 40 многоквартирных домах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего в этом году планируют заменить 314 лифтов

В Иркутской области за первый месяц 2023 года выполнено уже 11% работ по замене лифтов. Обновлено 80 подъёмников в 40 многоквартирных домах. Всего в 2023 году планировалось заменить 314 лифтов в 134 многоквартирных домах (МДК) региона. Сейчас осталось 234. Работы идут с опережением графика.

- Замена лифтового оборудования с истекшим сроком эксплуатации является приоритетным видом работ по капитальному ремонту общего имущества. Очень важно, что современные лифты отвечают требованиям безопасности. В них установлены умные датчики, которые не позволяют закрываться дверям, если в проёме, к примеру, стоит ребёнок или домашний питомец, - отметил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

Непосредственно в городе Иркутске в этом году заменили 39 лифтов в 19 многоквартирных домах. Согласно плану-2023, остался 51 подъёмник в 28 МКД.

Исполняющая обязанности руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Валерия Кошечкина напомнила, что что в первую очередь в программу капремонта включаются те лифты, срок эксплуатации которых достиг 25 лет.

- Новые лифты энергосберегающие, они оборудованы антивандальными зеркалами. Освещение в кабинах светодиодное, долговечное и экономичное. Помимо этого, лифты адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. В каждой кабине имеется поручень, а цифры на кнопках продублированы шрифтом Брайля, - сообщила Валерия Кошечкина.

С 2014 года в Иркутской области заменили 1538 лифтов в 536 МКД. Всего в региональную программу включено 4763 лифта, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Иркутская область лифт

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