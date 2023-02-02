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В Бурятии собрали 1,1 млн рублей на строительство дворца Чойжил Сахюусан

В Бурятии собрали 1,1 млн рублей на строительство дворца Чойжил Сахюусан
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Сбор прошёл во время концерта в Бурятском оперном театре

В Бурятском оперном театре состоялся благотворительный концерт-марафон по сбору пожертвований на создание скульптуры Чойжил Сахюусан (буддийское божество-защитник) и строительство его дворца в храмовом комплексе Зандинского дацана. Дацан находится в улусе Зандин Мухоршибирского района.

- Идейным вдохновителем марафона стал Дондок Дабажалсанов, ветеран МВД. В 2017 году Дондок Дабажалсанов стал инициатором возрождения Зандинского дацана. Сегодня силами жителей района и неравнодушных людей развитие храмового комплекса продолжается, - сообщили в Республиканском центре народного творчества.

За трёхчасовой марафон на вечере было собрано 1 млн 117 тысяч рублей.

Перед открытием марафона зрители посмотрели документальный фильм об истории Зандинского дацана и его возрождении. Со сцены театра ламы Зандинского дацана провели молебен.

На концерте выступили популярные певцы и творческие коллективы Бурятии - Билигма Ринчинова, Бадма-Ханда Аюшеева, Хэшэгто Бодиев, Александр Хандажапов, Дулма Сунрапова, Зоригто и Нонна Тогочиевы. Также на концерте выступили ансамбль народного танца «Ликование», хор колледжа искусств имегт Чайковского, ансамбль «Булжамуур», «Уян Бэлиг», этно-группа «Дайда» и многие другие.

Каждый внес свою лепту и пожертвование в сбор средств – представители правительства Бурятии, народного хурала, учреждения культуры, артисты, земляки, жители нашей республики.

Возрождённый Зaндинcкий дyгaн oткpыли в aвгycтe 2017 года.
буддизм

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