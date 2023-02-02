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Жители Агинского района Забайкалья собрали гуманитарную помощь на 11 млн

Жители Агинского района Забайкалья собрали гуманитарную помощь на 11 млн
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Агинского района
Это УАЗы, снаряжение, тушёнка Агинского мясокомбината и многое другое

В Агинском районе Забайкальского края жители поселений, коллективы организаций и предприятий с начала специальной военной операции передали бойцам-землякам гуманитарную помощь на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

- Общими усилиями приобретены и переданы воинам-землякам УАЗ «Буханка», снаряжение, 450 килограммов говядины и баранины, тушёнки Агинского мясокомбината. В благотворительные фонды перечислено 1,6 миллиона рублей, - рассказала замглавы района Дарима Дугарова.

С начала проведения СВО в стране начали действовать штабы «Золотые руки ангела» по оказанию гуманитарной помощи в поддержку военнослужащих. В августе прошлого года к общероссийскому движению присоединился и штаб «Золотые руки ангела. Агинское».

По данным на 28 января, волонтёры сшили и передали на фронт 635 тактических носилок, 400 балаклав, 50 коробок тёплых вещей и более двух тысяч других изделий.

Кроме того, отметила замглавы района, 65 семей мобилизованных жителей муниципалитета обеспечили дровами.
гуманитарная помощь

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