Жители Агинского района Забайкалья собрали гуманитарную помощь на 11 млн





Кроме того, отметила замглавы района, 65 семей мобилизованных жителей муниципалитета обеспечили дровами.

В Агинском районе Забайкальского края жители поселений, коллективы организаций и предприятий с начала специальной военной операции передали бойцам-землякам гуманитарную помощь на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.- Общими усилиями приобретены и переданы воинам-землякам УАЗ «Буханка», снаряжение, 450 килограммов говядины и баранины, тушёнки Агинского мясокомбината. В благотворительные фонды перечислено 1,6 миллиона рублей, - рассказала замглавы района Дарима Дугарова.С начала проведения СВО в стране начали действовать штабы «Золотые руки ангела» по оказанию гуманитарной помощи в поддержку военнослужащих. В августе прошлого года к общероссийскому движению присоединился и штаб «Золотые руки ангела. Агинское».По данным на 28 января, волонтёры сшили и передали на фронт 635 тактических носилок, 400 балаклав, 50 коробок тёплых вещей и более двух тысяч других изделий.