В Бурятии выберут официального представителя конкурса «Мастера гостеприимства»

Заявки на участие в программе принимаются до 8 февраля на сайте проекта



Конкурс «Мастера гостеприимства» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» открывает новый набор на программу «Послы гостеприимства» (18+).



- Проект «Мастера гостеприимства» объединяет людей индустрии туризма и сервиса из разных регионов России, создает условия для их обучения, обмена опытом, творческого сотрудничества, а также повышения стандартов сервиса и престижа профессий в сфере гостеприимства, развивает территории страны и создает кадровый туристический потенциал России, - сообщается на сайте конкурса.



В каждом регионе России, в том числе Бурятии, будет выбран официальный представитель главного туристического конкурса страны, которому предстоит развивать региональное турсообщество.



- Посол гостеприимства – это лицо и душа региона. Это человек, способный влюбить в свой край и одного человека в личной беседе, и тысячный форум со сцены. Это пассионарий, знающий сильные стороны своего региона и готовый работать над минусами, превращая их в плюсы. Желаю новому набору послов гостеприимства перенять эстафетную палочку созидания от первого набора и со свойственной Мастерам энергией продолжить интереснейший путь в многогранной индустрии гостеприимства России, – подчеркнула посол гостеприимства Ростовской области 2022 года Анна Пивоварова.



Мастера гостеприимства Бурятии могут подать заявки на участие в программе до 8 февраля на официальном сайте проекта https://welcomecup.rsv.ru/



Первый набор программы «Послы гостеприимства» стартовал в 2022 году и объединил 107 человек из 78 регионов страны.

