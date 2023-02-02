Ремонт состоялся в доме на улице Жердева
В Бурятии продолжается реализация региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Так, в доме по ул. Жердева, 66 подрядчик заканчивает капитальный ремонт крыши.
В доме заменили стропильную систему, обрешётку, слуховые окна, произвели ремонт вентиляционных шахт, а также утеплили чердачное перекрытие. Стоимость работ составила почти 7 млн рублей.
- К капремонту крыши подрядчик приступил в конце ноября прошлого года. На объекте были произведены демонтаж старых и устройство новых деревянных конструкций крыши. В настоящее время подрядная организация производит монтаж кровельного покрытия из профлиста. Все запланированные работы будут завершены в конце февраля, - сообщили в фонде капитального строительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в этом году планируют отремонтировать более 500 жилых домов, на это потратят 1 миллиард рублей.
В Улан-Удэ крышу капитально отремонтировали за 7 млн
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