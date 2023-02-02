В Улан-Удэ школьники посмотрели мультфильм ко дню рождения Чехова





29 января родился Антон Павлович Чехов. На празднование дня рождения великого писателя, драматурга, врача в улан-удэнскую библиотеку №20 пришли второклассники школы № 37.- Ученики познакомились с биографией и интересными фактами из жизни Чехова, с историей написания одного из любимейших рассказов для детей «Каштанка». Ребята внимательно слушали рассказ, переживая и волнуясь за судьбу Каштанки. Затем был бурный разговор о героях и их поступках, основная тема обсуждения - доброта и преданность, - рассказали в библиотеке.Затем дети посмотрели мультфильм «Каштанка» 1952 года выпуска.