В Улан-Удэ состоятся показы короткометражного кино

Показы состоятся в рамках международного фестиваля



В Школе креативных индустрий при колледже искусств (ул. Пушкина,17) пройдут показы 4 и 11 февраля в рамках международного фестиваля короткометражного кино. На все показы вход свободный.



4 февраля в 13:00 состоится показ анимационных картин, а после пройдёт обсуждение с автором Марией Железновой.



11 февраля в 13:00 - игровой фильм «А» (16+), обсуждение увиденного с режиссёром Татьяной Жуковой. Этот фильм получил приз «Золотой орёл» в номинации «Лучший короткометражный фильм».



В минувшие выходные в Школе креативных индустрий был представлен документальный альманах «Люди дела» (16+). После показа на связь вышел режиссёр проекта Владимир Головнев, ответивший на волнующие вопросы зрителей. Ребят заинтересовала премьера, поэтому и вопросов было задано не мало, ведь творческий процесс создания всегда интересен зрителям.



Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) прошёл с 16 по 21 декабря в Москве и был приурочен к самым коротким дням в году.



В конкурсную программу кинофестиваля, проводимого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), вошло 53 фильмов из шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана. Показы короткометражных фильмов проходят при поддержке министерства культуры Бурятии и лично министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой.





Возрастное ограничение – 18+

