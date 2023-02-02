Показы состоятся в рамках международного фестиваля
В Школе креативных индустрий при колледже искусств (ул. Пушкина,17) пройдут показы 4 и 11 февраля в рамках международного фестиваля короткометражного кино. На все показы вход свободный.
4 февраля в 13:00 состоится показ анимационных картин, а после пройдёт обсуждение с автором Марией Железновой.
11 февраля в 13:00 - игровой фильм «А» (16+), обсуждение увиденного с режиссёром Татьяной Жуковой. Этот фильм получил приз «Золотой орёл» в номинации «Лучший короткометражный фильм».
В минувшие выходные в Школе креативных индустрий был представлен документальный альманах «Люди дела» (16+). После показа на связь вышел режиссёр проекта Владимир Головнев, ответивший на волнующие вопросы зрителей. Ребят заинтересовала премьера, поэтому и вопросов было задано не мало, ведь творческий процесс создания всегда интересен зрителям.
Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) прошёл с 16 по 21 декабря в Москве и был приурочен к самым коротким дням в году.
В конкурсную программу кинофестиваля, проводимого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), вошло 53 фильмов из шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана. Показы короткометражных фильмов проходят при поддержке министерства культуры Бурятии и лично министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой.
Возрастное ограничение – 18+
В Улан-Удэ состоятся показы короткометражного кино
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