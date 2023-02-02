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В Бурятии вовсю утепляют школу-«холодильник»

В Бурятии вовсю утепляют школу-«холодильник»
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
В СОШ начали прогревать помещения

В Бичурском районе Бурятии отчитались о работах по устранению нарушений температурного режима, которые ведутся в недавно отремонтированной школе в селе Поселье. В местной группе «Бичура-инфо.24/7» сообщили, что на ветку второго этажа здания установили насос большей мощности. В теплоузле сделали перепайку подачи и обратки.

- Сейчас идёт прогрев помещений. Мы продолжаем следить за ситуацией, – заверил директор хозяйственно-транспортного отдела районной администрации Юрий Тюрюханов.
 
Ранее на эту школу обратили внимание представители регионального отделения Народного фронта. В здании основательно затянули с капитальным ремонтом. После его окончания там выявили ряд серьёзных недочётов. Общественники заявили, что в классах к тому же очень холодно – двери не утеплили, а из окон дует.

- Жители Бичурского района вместо капремонта получили «школьный холодильник» почти за 16 с половиной миллионов. Если оставить всё как есть, дети будут учиться не в школе, а в самом настоящем «холодильнике», – констатировали представители Народного фронта.

 
Школу торжественно открыли на прошлой неделе. На мероприятии перерезали красную ленточку. Как выяснилось, ремонт обошёлся даже в большую сумму, нежели озвучили общественники – не в 16, а в 18 миллионов 900 тысяч рублей.
 
«Фронтовики» заявили, что на церемонию открытия детей и их родителей даже не пригласили. Ученики, которые мёрзли целых две недели, в итоге ушли на дистант. Этой историей уже заинтересовались в прокуратуре. На директора СОШ возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

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