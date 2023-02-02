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В Бурятии простились с военным, погибшим на СВО четыре месяца назад

В Бурятии простились с военным, погибшим на СВО четыре месяца назад
Общество, 
У 22-летнего контрактника остался маленький сын

В среду, 1 февраля, в Селенгинском районе Бурятии проводили в последний путь 22-летнего Владимира Гурко, который погиб во время специальной военной операции 27 сентября. Прощание с ним состоялось на центральной площади Гусиноозёрска. Автомобильное движение там во время траурной церемонии перекрыли.
 
Владимир родился в Гусиноозёрске 28 марта 2000 года. Он рос в многодетной семье и был послушным, отзывчивым и трудолюбивым ребёнком. Учился в местной школе № 6, активно участвовал в олимпиадах и различных соревнованиях, занимался в секции бокса и завоевал множество грамот и медалей.

В 2016-м поступил в Гусиноозёрский энергетический техникум, а после его окончания в 2018-м ушёл в армию. Затем какое-то время работал строителем. В январе 2020-го заключил контракт. В 2021 году женился и в марте 2022-го стал отцом. У Гурко родился сын, сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».
 
Владимир был хорошим и любящим мужем и примерным семьянином. В мае он отправился на СВО на Украине. Принимал участие в боевых действиях. Нашего земляка посмертно наградили медалью за отвагу.

смерть

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