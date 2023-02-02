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В Забайкалье определились со сроками восстановления старинного храма

В Забайкалье определились со сроками восстановления старинного храма
Общество,  Фото:пресс-служба фонда развития Забайкальского края
Основные работы по восстановлению Успенского храма в Калинино планируют начать с наступлением тепла

Определены конструктивные решения, которые позволят сохранить храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Калинино Нерчинского района Забайкальского края в первоначальном облике XVIII века. Об этом в телеграм-канале сообщила руководитель фонда развития Забайкалья и ресурсного центра развития НКО Наталья Макарова.

По её словам, в Москве состоялось совещание, на котором с командой Союза реставраторов России обсудили дальнейшие этапы проекта восстановления объекта культурного наследия. Во встрече приняли участие глава Забайкальской митрополии, митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий, президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин, руководитель государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края Родион Буянов.

- В ближайшее время предстоит историко-культурная экспертиза научно-проектной документации, а также главгосэкспертиза проекта реставрации храма. На основные работы планируется выйти с наступлением тепла, - пояснила Наталья Макарова.

Глава фонда развития Забайкалья подчеркнула, что средства на научно-проектную документацию в размере 20 миллионов рублей благодаря поддержке руководства Быстринского ГОКа выделены компанией «Норникель» в рамках соглашения с правительством Забайкальского края.

В селе Калинино Нерчинского продолжаются реставрационные работы на храме Успения Пресвятой Богородицы. В настоящее время завершён демонтаж аварийных куполов, установлены строительные леса и временная кровля.

Союз реставраторов России в прошлом году провёл геологические, геодезические и археологические изыскания. Сделаны обмеры лазерным сканированием, обследованы фундаменты, проведена съёмка фасадов специальным методом.

Храм Успения Пресвятой Богородицы – самый древний каменный храм на территории Забайкальского края, расположенный в селе Калинино в 8 километрах от Нерчинска. Памятник архитектуры является культовым сооружением начала XVIII века, построен в традиционном древнерусском стиле, сообщает пресс-служба Фонда развития Забайкальского края. 
Забайкальский край храм

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