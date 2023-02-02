Сотрудники УФСИН Бурятии соревновались в лыжной эстафете

Общество, Фото: УФСИН по РБ

За победу боролись 11 команд



Среди сотрудников УФСИН России по Бурятии прошёл чемпионат по лыжной эстафете. Турнир проходил в лыжно-биатлонном комплексе «Снежинка», за победу боролись 11 команд, по одной от каждого подведомственного учреждения. В гонке участвовало по четыре человека (3 мужчины и 1 женщина), протяжённость дистанции составляла для каждого участника по 1 км.



По итогам первенства победу одержала сборная управления, второе место завоевала команда следственного изолятора №1, а третье место присуждено команде отдела по конвоированию.



После соревнований состоялась церемония награждения, где заместитель управления Алексей Кочетов поблагодарил всех участников за проявленный командный и спортивный дух, а после вручил награды победителям, сообщили в пресс-службе ведомства.

