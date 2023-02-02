Днём местами небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 февраля по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -9,-14, местами -4, по северной половине при снеге -18,-23.
В Улан-Удэ днём возможен небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днём -9,-11.
В Бурятии сегодня переменная облачность
Общество, Фото:
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